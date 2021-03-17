Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı
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Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı

17.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:16
Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı

Misli.com 3.Lig 1. Grup 23. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor son sırada bulunan Manisaspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyeti aldı.

Misli.com 3.Lig 1. Grup 23. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor son sırada bulunan Manisaspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci devrenin ilk galibiyeti aldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda grubun son sırasında yer alan Manisaspor ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 15. dakikada Hamza Küçükköylü'nün kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklar ile devam eden karşılaşmasının ilk yarısı da ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 46. dakikasında Nevşehir Belediyespor Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle maçta durumu 2-0'a getirirken karşılaşmanın 73. dakikasında Buğra skoru 3-0 getiren golü kaydetti. Konuk ekip Manisaspor'un ise tek golünü Bünyamin kaydederken maç Nevşehir Belediyespor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 23'e çıkartırken ligin 24.haftasında Bucaspor ile deplasmanda karşılaşacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı
Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı
Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı
Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı
Nevşehir Belediyespor 2021 yılının ilk galibiyetini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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