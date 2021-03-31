Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1
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Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Alemdağspor'u son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda konuk ettiği Alemdağspor'u son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3.Lig 1.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk etti. İlk yarısının golsüz sona erdiği maçta Nevşehir Belediyespor 62.dakikada İlyas Ural'ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. 67.dakikada konuk ekip Alemdağspor Alperen Bektaş'ın kaydettiği gol ile maçta 1-1 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra daha atak oynayan Nevşehir Belediyespor maçın uzatma dakikalarında Fatih Kıran'ın kaydettiği gol ile maçı 2-1 kazandı.

Gazi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve TFF tarafından akredite edilen kişiler takip etti. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1
Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1
Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1
Nevşehir Belediyespor: 2 Alemdağspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:48:24. #1.14#
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