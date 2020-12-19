Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz
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Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz

19.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:51
Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Belediyesinin bazı eski personeline yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan 3 kişinin tahliyesine itiraz edileceğini bildirdi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Belediyesinin bazı eski personeline yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan 3 kişinin tahliyesine itiraz edileceğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında 2019'dan beri yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye çalışanları M.U, B.G. ve C.H.U'nun tutuklandığı anımsatıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün şüphelilerin tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, karara itiraz edileceği kaydedildi.

Nevşehir'de 2019'dan beri yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları M.U, H.U, B.G. ve C.H.U. 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü tutuklanmış, H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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