Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı

21.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:58
Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 2628 sayılı 'Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklara mücadele' kanunu kapsamında 2019 yılından beri yürütülen soruşturmada, bugüne kadar 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları olan şüpheliler M.U, H.U, B.G, C.H.U, arama ve el koyma kararı uyarınca ev araması yapılarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerini alınarak tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mahkemece, şüpheliler, M.U, B.H, ve C.G.U'nun tutuklanmalarına, H.U'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

İlgili Haberler

Taziye sonlandırılınca filyasyon ekibine saldırdılar: 1'i başhekim 3 sağlık çalışanı yaralandı
Taziye sonlandırılınca filyasyon ekibine saldırdılar: 1'i başhekim 3 sağlık çalışanı yaralandı
Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Son dakika: Adana'da 3 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Adana'da 3 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Karayel Funda Eryiğit Burcu Esmersoy Mustafa Topaloğlu
Spor Deniz Türüç Şenol Güneş Ersun Yanal Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Medya Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 23:58:39. #1.14#
title