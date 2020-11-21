Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanı tutuklandı

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 2628 sayılı 'Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklara mücadele' kanunu kapsamında 2019 yılından beri yürütülen soruşturmada, bugüne kadar 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları olan şüpheliler M.U, H.U, B.G, C.H.U, arama ve el koyma kararı uyarınca ev araması yapılarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerini alınarak tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mahkemece, şüpheliler, M.U, B.H, ve C.G.U'nun tutuklanmalarına, H.U'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan