Nevşehir Belediyesine "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"
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Nevşehir Belediyesine "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Nevşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Nevşehir Belediyesine
09.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:56

Nevşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesine gelen TSE heyeti, başkanlık ve hizmet binasında incelemede bulundu.

Denetimin ardından yapılan değerlendirme ile koşulları yerine getirdiği belirlenen Nevşehir Belediyesi "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

TSE tarafından hazırlanan belge belediye yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip koronavirüsle mücadelede, belediye çalışanlarının ve hizmet alan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla büyük titizlik gösterdiklerini ifade etti.

Arı, turizm kentleri arasında belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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