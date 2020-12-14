Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu
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Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu

14.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:04

Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde sahiplerince kırsal alanda otlatılan sürüden ayrılan koç, keçi ve üç koyun belediye binasının bulunduğu alana geldi.

Mini sürünün, Nevşehir Belediyesine girmeye çalışması güvenlik görevlilerince engellendi.

Belediyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, alandan uzaklaştırılmaya çalışılan hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Belediye Hayvan Kasabası personellerince alınan küçükbaş hayvanlar, tespit çalışmasının ardından sahipleri Hasan Ünbulan'a teslim edildi.

Görüntüler, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu
Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu
Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu
Nevşehir Belediyesine girmeye çalışan küçükbaş sürüsü ilginç görüntü oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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