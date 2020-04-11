Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına 12 bin adet maske verildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına 12 bin adet maske verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentin çeşitli yerlerindeki dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, salgına karşı vatandaşlarının yanında olmaya da devam edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla hazırlanan 12 bin adet maskenin, belediye yetkililerince kentteki 22 mahalle muhtarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, muhtarların maskeleri mahallelerindeki 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, tüm dünyada etkili olan koronavirüse karşı Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir sınav verdiğini kaydedildi.

Dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlikle bu sürecin atlatılacağına inandığını vurgulayan Arı, "Koronavirüse karşı farkındalığı artırmak, vatandaşların evde kalmalarını sağlamak amacıyla tüm birimlerimizle gayret sarf ediyoruz. Bu süreçte tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA