Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle "Hayat eve sığar" konseri
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Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle "Hayat eve sığar" konseri

12.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:08
Nevşehir Belediyesinden üstü açık otobüsle

Nevşehir Belediye Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral olması amacıyla üstü açık otobüsle konser verdi.

Nevşehir Belediye Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlara moral olması amacıyla üstü açık otobüsle konser verdi.

Belediye orkestrası, 2000 Evler, 15 Temmuz ve Esentepe mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs üzerinde oluşturulan platformda çeşitli türkü ve şarkılar seslendirdi. Vatandaşlar da konseri evlerinin balkon ve pencerelerinden dinledi.

Etkinliğin bir kısmında, ekibe eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, otobüsün direksiyonuna geçti.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde düzenledikleri etkinliği yeniden başlattıklarını, her hafta sonu farklı semtlerde gezici konser düzenleneceğini belirtti.

Hafta sonunu evlerinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlara moral vermeyi amaçladıklarını aktaran Arı, "Belediye olarak insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da gidermeye gayret ediyoruz. İnsanlar evlerinden çıkamıyorsa biz insanlarımızın ayağına gideriz dedik. Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun diye konserleri başlattık. İnşallah keyifli bir zaman geçirirler." dedi.

Bir gazetecinin makam aracına saçma isabet etmesini sorması üzerine Arı, Nevşehir-Aksaray yolunda aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçma isabet etmiş olabileceğini belirtti.

Olayın tesadüfen gerçekleşmiş olabileceğini dile getiren Arı, "Orası avlanma bölgesi, avlanma bölgesinden isabet etmiş bir saçma olma olasılığı üzerinde duruyoruz, öyledir. Yoksa bizin ne kimseyle işimiz olur, ne de kimsenin bizimle işi olur. Yani tesadüf olan bir durum diye düşünüyoruz. Onun haricinde bir şey yok, biz işimize bakıyoruz ama her kuşun da eti yenmez onu da bilesiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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