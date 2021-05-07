Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek

Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde ürünlerini satmak sıkıntı yaşayan üreticilerden aldığı yüzlerce kilo sebzeyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Nevşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde ürünlerini satmak sıkıntı yaşayan üreticilerden aldığı yüzlerce kilo sebzeyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde tarlalara ürünlerini satmakta güçlük çeken üreticiler için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla harekete geçti.

Turkuaz Masa görevlileri Pazar kurulmadığı için ürettikleri ürünleri satamayan üreticilerden yüzlerce kilo yeşil soğan, mantar, maydanoz ve ıspanağı Nevşehir Belediyesi'nin araçlarına yükleyerek mahallelerde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Vatandaşlar kapılarına kadar ulaştırılan sebze poşetlerinden dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bu sayede tam kapanma döneminde hem üreticiye hem de vatandaşa destek olduklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, "Üreticinin alın terinin çöpe gitmesine gönlümüz razı olmadı" dedi.

Pazar yerlerinin yaklaşık bir haftadır kapalı olmasından dolayı üreticinin tarlasından topladığı mahsulü satmakta güçlük çektiğini ve bu dönemde birçok üreticinin ürünlerinin depolarda çürümeye terk edildiğini kaydeden Savran, "Bunların hepsi bir milli değer. Bir tarafta ürünleri satılmadığı için çürümeye terk edilen üreticiler var bir tarafta da ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Biz belediye olarak hem büyük emekler vererek tarlalarında ekim yapan üreticilerimize destek olmak hem de dar gelirli vatandaşlara bir nebze olsun katkı sağlamak istedik. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek
Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek
Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Hadise Hülya Avşar Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyesinden üreticilere destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:37:58. #1.16#

title