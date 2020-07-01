Nevşehir Belediyesinden kadınlara büyük destek
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Nevşehir Belediyesinden kadınlara büyük destek

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan ücretsiz kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesinden kadınlara büyük destek
01.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:23

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan ücretsiz kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından kadınların meslek edinerek istihdam alanlarına katılmalarını sağlamak amacıyla Halı Dokuma Kursu açıldı.

İş-Kur ile ortaklaşa düzenlenen kursa katılan kadınlara Kapalı Pazar Yeri içerisinde bulunan KAÇEM atölyesinde hafta içi her gün usta öğreticiler nezaretinde eğitim veriliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında her sabah ateşleri ölçülerek atölyeye alınan kursiyerler, atölye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen tezgahların başında maskelerini takarak çalışıyor.

Günde yaklaşık 5 saat eğitim gören kadınlara İş-Kur tarafından günlük 35 lira harçlık da veriliyor.

Kurs Öğretmeni Fatma Turgut, 10 ev kadının katıldığı kursta kirkitli havsız dokuma tekniği ile yöresel motifler kullanılarak kursiyerlere çanta, minder, kilim, cüzdan ve duvar süsü yapımı konusunda eğitimler verildiğini söyledi.

30-55 yaş grubu arasındaki kadınların kursa büyük bir istekle katıldıklarını ve kurs sonunda kursiyerlere MEB onaylı sertifika verileceğini belirten Turgut, kursiyerlerin tamamının kurs bitiminde dokumacılığı sürdürmek istediklerini ifade etti. Turgut: "Çalışmalarımız içerisinde kol çantası, minder, kilim, cüzdan gibi birçok ürün var. Bunu kavrayan kursiyerlerimiz, evlerinde bulunduracakları bir tezgahla dokuma yapabilirler veya kendilerine ait bir atölye oluşturabilirler. " diye konuştu.

Pandemi sürecinde hem ekonomilerine katkı sağlamak hem de meslek öğrenmek amacıyla tezgahın başına geçen kursiyer kadınlar ise kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Yıllardan beri bir meslek edinme ve çalışma hayali kurduğunu ve o yüzden bu kursun hayatını değiştirdiğini belirten 4 çocuk sahibi ev hanımı Müzeyyen Yücefaydalı, kursu tamamladıktan sonra dokumacılığı sürdürmek istediğini söyledi.

Yücefaydalı; "50 yaşımdan sonra ev hanımlığının dışında bir meslek öğrenmek, böyle bir ortamda bulunmak benim için tarifi olmayan bir mutluluk. Burada hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomime katkı sağlıyorum. Kurs bitimiyle birlikte burada öğrendiklerim sayesinde iş hayatına atılabilmek, bir şeyler üreterek aile bütçesine destek olmak istiyorum. Bizlere bu imkanı tanıdığı ve destek olduğu için Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı'ya ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Zehra Bıyıklı ise, hem çocuklarının eğitimine destek olmak hem de meslek sahibi olabilmek için kursa katıldığını belirterek, bu mesleği sürdürmek istediğini söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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