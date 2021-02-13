Nevşehir Belediyesinden çölyak hastalarına destek

Nevşehir Belediyesi tarafından, çölyak hastalarına beslenme konusunda uygulayabilecekleri tariflerle ilgili eğitim verilerek glütensiz gıda yardımı yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, çölyak hastalarına beslenme konusunda uygulayabilecekleri tariflerle ilgili eğitim verilerek glütensiz gıda yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Danışma Merkezi, çölyak hastaları için eğitim programı düzenledi.

Diyetisyen Nazmiye Ceran tarafından verilen eğitimde, besin alerjilerinden biri olan çölyak hastalığı ile mücadele eden kişiler beslenme ve evde uygulayabileceği tarifler konusunda bilgilendirildi.

Hastaların gruplar halinde katıldığı program sonunda katılımcılara Belediye Başkan Mehmet Savran tarafından glütensiz gıda paketi hediye edildi.

Programın ilk kez düzenlendiğini belirten Savran, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak çölyak hastalarının yanında olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastalarının glütensiz ürünlerle daha sağlıklı beslenebilmelerine imkan sağlamak amacıyla yaptığımız yardımlar bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan