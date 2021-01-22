Nevşehir Belediyesinden "Çocuklar Üşümesin" kampanyası
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Nevşehir Belediyesinden "Çocuklar Üşümesin" kampanyası

22.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45
Nevşehir Belediyesinden

Nevşehir Belediyesi tarafından "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden temin edilen yardımların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden temin edilen yardımların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, aileleriyle birlikte belediyeye davete dilen çocuklara kışlık giyecek hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, "Bu şehirde hiçbir kardeşimiz montsuz, botsuz, kömürsüz, gıdasız kalmasın istiyoruz. Lütfen çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz ihtiyaç sahiplerini bize bildirin. Bununla ilgili oluşturduğumuz ekiplerimiz sürekli mahallelerimizde tarama yapıyor ancak bizim de gözümüzden kaçan aileler olabilir. Eğer bu şehirde bir kardeşimiz ihtiyaç sahibi ise ve biz ona ulaşamamışsak ilk önce belediye başkanı olarak bu vebal benimdir." ifadelerini kullandı.

Arı, kentte tespit edilen ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım malzemelerinin de belediye görevlilerince dağıtılmaya başlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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