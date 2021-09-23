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Nevşehir Belediyesinden barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir Belediyesinden barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek

Nevşehir Belediyesi, yeni akademik yılda barınma sorunu yaşayan öğrencileri kentteki otel ve misafirhanelerde ağırlayacak.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, yeni akademik yılda barınma sorunu yaşayan öğrencileri kentteki otel ve misafirhanelerde ağırlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, sosyal medya hesabından "Belediyemizden öğrencilerimize tam destek" başlıklı afiş paylaştı.

Şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilere kapılarının açık olduğunu duyuran Savran, paylaşımında, "Sevgili öğrencilerimiz, Nevşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Şehrimize üniversite okumak için gelen ve yurtlara yerleşemeyen öğrencilerimizi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir edeceğiz. Sizler için elimizden geleni yapacağız. Başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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