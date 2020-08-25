Nevşehir Belediyesinden araç filosuna dev yatırım
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Nevşehir Belediyesinden araç filosuna dev yatırım

Nevşehir Belediyesi, Nevşehirlilere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla 29 aracı daha hizmet filosuna dahil etti.

Nevşehir Belediyesinden araç filosuna dev yatırım
25.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:12

Nevşehir Belediyesi, Nevşehirlilere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla 29 aracı daha hizmet filosuna dahil etti. Yeni alınan araçların tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaklaşık 8,5 milyon liralık yatırımla alınan yeni iş makineleri ve araçlar sayesinde Nevşehir'de alt ve üst yapı çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını kaydetti.

Nevşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı ile temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 29 adet yeni iş makinesi ve araç kattı.

Yeni alınan araç ve iş makinelerinin hizmete sokulması nedeniyle Nevşehir Belediyesi'nin Alacaşar Yolu üzerinde bulunan garajında bir tören düzenlendi.

Törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirlilere daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek adına Nevşehir Belediyesi'nin teknik ve teknolojik yatırımlara büyük önem verdiğini ve bu amaçla araç parkuruna sürekli olarak takviyeler yaptıklarını söyledi.

Nevşehir Belediyesi'nin yeni aldığı iş makinesi ve araçlar sayesinde aynı zamanda eskiden gerçekleştirdiği kiralama yönteminden kurtularak ciddi bir mali tasarruf sağlayacağını vurgulayan Arı, "Şehrin değişimini ve dönüşümü gerçekleştirmek için bir taraftan bürokratik işlemleri öbür taraftan belediye hizmetlerini yürütürken sizin bu yolculuğunuza nasıl ki personelleriniz eşlik ediyorsa bu değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek için sizin güçlü bir araç filosuna ihtiyacınız var. Biz bu yolculuğa çıkarken maalesef araç parkımızda bizim yeterli aracımız mevcut değildi ve biz birçok ihtiyacımızı kiralama yöntemi ile gerçekleştiriyorduk. Elimizdekilerle ihtiyaçlarımızı karşılamak istesek bu da mümkün olmuyordu. Yaşı ilerlemiş ve bakım maliyeti yüksek araçlar bize ciddi sıkıntı yaratıyordu. Kiralama yöntemi ile araç ihtiyacınızı giderirken da başka sıkıntılar ortaya çıkıyordu. İhtiyacınız olan herhangi bir aracı o an kiralamak istediğiniz zaman yüksek maliyetler bizi ciddi derecede zorluyordu. Kiralamadan dolayı belediyemizin sırtındaki bu mali yükü ortadan kaldırmamız lazımdı. Hangi cins, hangi marka araçlara ihtiyacımız olduğunu belirledik ve ihtiyacımız olanlardan ilk etapta 29 adedini filomuza kattık. Bu aldığımız araçları kiralamak isteseniz çok yüksek maliyetler karşınıza çıkacak. Bunların hepsini pandemi döneminde aldık. 8 milyon 500 bin lira bedeli olan bu araçların yaklaşık yarısı hibe. Geri kalanı ise kendi öz kaynaklarımızla alındı. Bu araçların hepsi artık Nevşehir Belediyesi'nin. Hepsinde kendi personellerimiz görev yapacak. Bu sayede hem daha hızlı iş yapabilme kabiliyetine eriştik hem de ciddi bir mali tasarruf sağlamış olduk." dedi.

Bir taraftan Nevşehir'de büyük bir altyapı ve üstyapı hamlesi ile şehrin önemli sorunlarını giderirken bir taraftan da belediyenin mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Arı, şehirle birlikte Nevşehir Belediyesi'nin de büyük bir değişimle güçlendiğini vurguladı.

Arı: "Birlik, beraberlik içerisinde şehirde güçlerinizi birleştirirseniz bunlar oluyor. Tek başımıza gidip bir yerden bu araçları alıp gelmedik. Bu noktada sayın valimize, milletvekillerimiz sayın Açıkgöz ve Menekşe ile il başkanımız Yanar'a teşekkür ediyorum. Onların emeği ve katkısı bu nokta da çok büyük." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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