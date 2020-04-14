Nevşehir Belediyesinden altyapı ve sıcak asfalt için dev yatırım Nevşehir Belediyesi bu yıl şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştireceği altyapı ve üst yapı çalışmaları için yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım yapacak.

Nevşehir Belediyesi bu yıl şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştireceği altyapı ve üst yapı çalışmaları için yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım yapacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin birçok bölgesinin altyapısını yenileyerek vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu yılki yatırım programında yer alan mahallelerde altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte şehrin en önemli problemlerinden biri olan altyapı konusunda ciddi yatırımlar yapan Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde başlattığı 2. büyük altyapı hamlesi ile birlikte bu yılda birçok mahallede altyapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirecek. Bu kapsamda ilk olarak Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını başlatan Nevşehir Belediyesi, bu bölgelerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte bu bölgelerdeki içme suyu hattında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış pik ve asbest borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) borular döşeniyor. Nevşehir Belediyesi, yapılan bu çalışma ile birlikte hem bu bölgelerde kullanım ömrünü tamamlamış borulardan dolayı sık sık yaşanan su arızalarının ve su kayıplarının önüne geçmeyi hem de bu bölgelerdeki esnafları ve konut sakinlerini daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmayı hedefliyor.

İçme suyu hattının yenilenmesinin ardından ise Kasaplar Çarşısı, Diriliş Meydanı ve Emek Mahallesi'nde daha önce bulunmayan yağmur suyu hattının imalatı gerçekleştirilecek. Sağanak yağışlarda zaman zaman olumsuzlukların yaşandığı cadde ve sokaklar da bundan böyle bu tür sıkıntılar yaşanmayacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerde yaya kaldırımlarını yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

İlk etapta 3 noktada başlayan altyapı ve sıcak asfalt çalışmaları önümüzdeki haftalarda Yunus Emre Caddesi, İstiklal Caddesi, Güzelyurt Mahallesi, Nar Caddesi, Vefa Küçük Caddesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'nde de sürecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA