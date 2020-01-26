Nevşehir Belediyesinden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği
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Nevşehir Belediyesinden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği

Nevşehir Belediyesi, kentte öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği sağlıyor.

26.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:12
Nevşehir Belediyesinden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği

Belediyesi, kentte öğrenim gören ve bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere ulaşım desteği sağlıyor.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı 'nın talimatıyla, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, bölgedeki yakınlarının yanına gitmek isteyen öğrencilere, ulaşım konusunda destek sağlanmaya başlandığı kaydedildi.


Açıklamada, bölgeye gitmek isteyen öğrencilerin, 0384 213 12 20 numaralı telefonu arayarak taleplerini iletebilecekleri ifade edildi.


Depremin ardından yardım kampanyası başlatan Nevşehir Belediyesince, hayırseverlerin desteği ile dün akşam, gıda, battaniye, ısıtıcı ve çocuk kıyafetini taşıyan 9 yardım tırı Elazığ'a gönderilmişti.

Kaynak: AA
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