Nevşehir Belediyesinden afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Nevşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Nevşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya araç ve personel gönderdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaptığı yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına bölgeye iki iş makinesi ve personel gönderdiklerini belirtti.

Afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Savran, yaraların sarılması için belediye olarak bundan sonraki süreçte de her türlü katkıya hazır olduklarını kaydederek, "Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. En kısa sürede yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ekibimiz ihtiyaç olduğu süre boyunca bölgede çalışmalara katılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan