Nevşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
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Nevşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:26
Nevşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir Belediyesi Personel AŞ arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir Belediyesi Personel AŞ arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Hizmet Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Fatih Mutlu, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, bir yılı kapsayan sözleşme kapsamında çalışanların maaşlarına yüzde 36 oranında zam uygulanacağını belirtti.

Özdemir, sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Savran da imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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