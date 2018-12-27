Nevşehir Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Nevşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma sağlanarak sonuçlandığı bildirildi.

Nevşehir Belediyesinde anlaşmaya varılan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz tarafından imzalandı.

Seçen, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyedeki 140 işçiyi ilgilendiren anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu.



Toplu İş Sözleşmesi ile bütçe imkanları çerçevesinde, işçilere en yüksek ücreti ödeyebilme çabasında olduklarını belirten Seçen, "Halkımıza en nitelikli hizmetin sunulması konusunda işçi ve memur kardeşlerimizin çalışmaları her türlü övgünün üzerinde. Nevşehir Belediyesinde işçi ve memur kardeşlerimizin alın terlerinin bu sözleşme ile karşılığını bulduğuna yürekten inanıyorum. İşçilerimizin ve ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. İmzaladığımız bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Öz ise her toplu sözleşme görüşmesini bir aile ortamı içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde imzalanan bu sözleşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Toplu iş sözleşmesine göre, işçilerin sosyal haklarında yüzde 18 oranında artış sağlandığı, işçi ücretlerine devlet memurlarına yapılacak zam oranında artış sağlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA