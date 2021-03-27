Nevşehir Belediyesince kandil simidi dağıtıldı
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Nevşehir Belediyesince kandil simidi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir Belediyesince kandil simidi dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı

Nevşehir Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerince Atatürk Bulvarı'na kurulan stantta, içinde kandil simidi olan paketler, sosyal mesafe kurallarına uyularak vatandaşlara dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Savran, vatandaşların kandilini kutladığını belirterek, Berat Kandili'nin manevi iklimin önemli gecelerinden olduğunu, edilecek dua ve ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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