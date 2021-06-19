Nevşehir Belediyesince düzenlenen "Babafest" renkli görüntülere sahne oldu
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Nevşehir Belediyesince düzenlenen "Babafest" renkli görüntülere sahne oldu

Nevşehir Belediyesince düzenlenen 'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde çeşitli oyun ve yarışlar gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Babafest" etkinliğinde çeşitli oyun ve yarışlar gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki programa katılan babalar ve çocukları için oyun ve yarışlar düzenlendi.

Basketbol, mini golf, masa tenisi, langırt oyun alanlarında yarışan babalar ve çocuklarının halat çekme mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Halk oyunu ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, yarışmalarla eğlenen tüm babalara "yılın babası" madalyası dağıtıldı.

Alanda oluşturulan platformlarda aile üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, gazetecilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir birlikte etkinliklere katılamayan aile üyelerinin stres atmaları için programı düzenlediklerini söyledi.

Tüm babaların günlerini kutlayan Savran, "Vatandaşlarımızın bugünü eğlenerek geçirmelerini istedik. Gayet güzel görüntüler ortaya çıktı. Her baba çocuğunun kahramanıdır ve yılın en iyi babasıdır, o nedenle etkinliğe katılan tüm babalara madalya takdim ediyoruz." dedi.

Programa çocuğuyla katılan Ercan Koparan da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Pandemiden dolayı sıkıldık. Baba oğul burada olmak istedik. Çok mükemmel bir program oldu. Çocuğumla birlikte birçok oyuna katıldık." ifadelerini kullandı.

Babasıyla etkinlik alanına gelen Onur Çelik de farklı oyunlarla eğlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burayı çok sevdim. Tenis, basketbol ve farklı oyunlar oynadık. Keşke her gün Babalar Günü olsa." diye konuştu.

Nevşehir Belediyesince düzenlenen 'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
Nevşehir Belediyesince düzenlenen 'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
Nevşehir Belediyesince düzenlenen 'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu
Nevşehir Belediyesince düzenlenen 'Babafest' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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