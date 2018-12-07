Nevşehir Belediyesiden Karla Mücadele Çalışması

Nevşehir'de geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve sokak aralarında küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Belediye Afet Koordinasyon Başkanlığınca oluşturulan ekipler, sabah erken saatlerden itibaren kent merkezindeki ana yollar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafiğin düzenli şekilde akışının sağlanması amacıyla çalışmalara başladı.

Yayaların güvenliği açısından kaldırımlarda oluşan kar birikintileri ve buzlanmalara karşı da temizleme çalışması yürüten ekipler, iş makineleri ile tuzlama çalışması da yaptı.



Belediye yetkilileri, karla mücadelenin, yaya ve araç trafiğinin güvenli olarak sağlanması amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.