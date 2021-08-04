Nevşehir Belediyesi yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor
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Nevşehir Belediyesi yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor

Nevşehir Belediyesi yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, yollarda yol çizgi çalışması yaptı.

Asfalt serimi tamamlanarak yaya kaldırımları yenilenen yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi ve Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddelerinde çizgi çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.

Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

Kaynak: Bültenler

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