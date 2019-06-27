Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları başlıyor

Eğitim-öğretim yılının tamamlanması ve okulların tatile girmesiyle birlikte Nevşehir Belediyesi çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla yaz spor okulu açıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yaz 9 yaş ve üzeri çocuklara 10 fraklı branşta spor eğitimi verilecek. Voleybol, Basketbol, Atletizm, Futbol, Boks, Taekwando, Jimnastik, Masa Tenisi, Spor Tırmanışı ve KickBoks branşlarında açılacak olan spor okullarında donanımlı antrenörler yönetiminde spor yapacak çocuklardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Nevşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarına katılmak isteyenler, 28 Haziran 2019 Cuma günü akşamına kadar İtfaiye binası içerisindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA