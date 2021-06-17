Nevşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor

Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezinde, ocak-mayıs döneminde 250 vatandaşa uzmanlar aracılığıyla ücretsiz destek sunulduğu bildirildi.

Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezinde, ocak-mayıs döneminde 250 vatandaşa uzmanlar aracılığıyla ücretsiz destek sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla kurulan Aile Danışma Merkezinde görev yapan psikolog, diyetisyen ve avukatlar, vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Belediyenin ek hizmet binasındaki merkez sayesinde, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanmasının yanında sağlıklı çocuk yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu yıl 250 bireye uzman desteği sağlanan merkezden yararlanmak isteyenler, telefonla randevu alarak hafta içi mesai saatlerinde danışmanlarla görüşebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan