Nevşehir Belediyesi üreticilerden aldığı sebzeyi vatandaşa dağıttı
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Nevşehir Belediyesi üreticilerden aldığı sebzeyi vatandaşa dağıttı

Nevşehir Belediyesi üreticilerden aldığı sebzeyi vatandaşa dağıttı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde ürettiği sebzeleri pazarlama konusunda sorun yaşayan çiftçilerden satın aldığı ürünleri vatandaşlara dağıttı.

Nevşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde ürettiği sebzeleri pazarlama konusunda sorun yaşayan çiftçilerden satın aldığı ürünleri vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, il genelindeki ürünlerini satmakta güçlük çeken üreticilerin belirlenmesi için Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla harekete geçti.

Semt pazarlarının kurulamaması nedeniyle ürettikleri sebze ellerinde kalan çiftçilerden satın alınan yeşil soğan, mantar, maydanoz, ıspanak gibi ürünler araçlara yüklenerek kent merkezine getirildi.

Çeşitli mahallelere sevk edilen araçlardaki sebze, halka ücretsiz dağıtıldı.

Vatandaşlar, kapılarına kadar ulaştırılan sebze poşetlerinden dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Savran, hem üreticiye hem de vatandaşa destek olduklarını belirterek, "Üreticinin alın terinin çöpe gitmesine gönlümüz razı olmadı. Bir tarafta ürünleri satılmadığı için çürümeye terk edilen üreticiler var bir tarafta da ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Biz belediye olarak hem büyük emekler vererek tarlalarında ekim yapan üreticilerimize destek olmak hem de dar gelirli vatandaşlara bir nebze olsun katkı sağlamak istedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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