Nevşehir Belediyesi, Uluslararası Foruma Ev Sahipliği Yapacak



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in Dünya Konseyi üyeliğini yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG)na bağlı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı(MEWA) tarafından gerçekleştirilecek Uluslararası, ' Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri" konulu 'Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı salonunda üst düzeyde bir katılımla gerçekleştirilmesi beklenilen Uluslararası, ' Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri" konulu 'Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu 21 Eylül'de UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın açılış konuşması ile başlayacak.

ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANACAK

Teşkilata üye çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin de çeşitli şehirlerinden 200 'ü aşkın belediye başkanı, yerel teşkilat temsilcileri ve akademisyenin katılmasının beklendiği forumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Şafsavan Belediye Başkanı ve UCLG Aracı Kentler Forumu Başkanı Mohamet Sefianı, UCLG Genel Sekreteri Yardımcısı Emilia Saız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SALGA ve UCLG Başkanı Parks Tau ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 'da konuşma yaparak, katılımcıları selamlayacaklar.

BELEDİYE BAŞKANI ÜNVER , FORUMDA SUNUM YAPACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılmasının beklendiği Uluslararası, 'Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri" konulu 'Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu'nun açılış törenin ardından UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın moderatörlüğünde 'Aracı Şehirler Tanıtım Oturumu' yapılacak. Bu oturumda Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver 'Bir Aracı Şehir Modeli Olarak Nevşehir' isimli bir sunum yapacak. Aynı oturumda UCLG Genel Sekreter Yardımcısı Emilia Saız 'Aracı Şehirler ve GOLD-lV Raporu' ve UCLG Aracı Şehirler Forumu Koordinatörü Firdaous Oussıdhoum'da 'Aracı Şehirler Kavramına Genel Bakış ' konularında sunum yapacaklar.

2 gün süre ile devam edecek Uluslararası, ' Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri" konulu 'Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu'nda , Aracı Şehirlerde Göç Yönetimi, Aracı Şehirlerin Ulusal Düzeyde Kalkınmaya Katkısı, Marka Aracı Şehirler, Aracı Şehirlerde SKH'lların Yerelleştirilmesi" konularında panel ve oturumlar da düzenlenecek.

Uluslararası, ' Aracı Şehirler, Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri" konulu 'Aracı Şehirler Orta Doğu ve Batı Asya(MEWA) Bölgesel Forumu, 22 Eylül 2017 Cuma günü kapanış konuşmalarının ardından yayımlanacak ortak deklarasyonun yayımlanmasıyla sona erecek.