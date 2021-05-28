Nevşehir Belediyesi üç ayrı caddedeki altyapı çalışmasını tamamlandı
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Nevşehir Belediyesi üç ayrı caddedeki altyapı çalışmasını tamamlandı

Nevşehir Belediyesi üç ayrı caddedeki altyapı çalışmasını tamamlandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki su kesintilerini önlemek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki su kesintilerini önlemek amacıyla sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintilerine son vermek ve halka daha sağlıklı içme suyu sunmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim, İrşat ve Mahmut Sami Efendi caddelerinde altyapı yeniledi.

Çalışma kapsamında, 3 kilometre asbestli boru, yeni nesil polietilen borularla değiştirildi.

Abone bağlantılarını da yenilen ekipler, sağanak yağışlarda su birikintisi ve baskını önlemek amacıyla yağmur suyu tahliye hattını da modernize etti.

Açıklamada, üstyapı çalışmalarına başlanılan söz konusu caddelerde, sıcak asfalt, kaldırım ve peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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