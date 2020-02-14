Nevşehir Belediyesi, tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştirdi

14.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:07

Nevşehir Belediyesi'nin 2020 yılında gerçekleştireceği sıcak asfalt ve alt yapı çalışmalarına ilişkin ihale gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilecek olan alt yapı ve sıcak asfalt çalışmaları için ihale düzenlendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan ihaleye ilişkin dosyaları Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden 12 farklı firma inceleyerek gerekli evraklar için belge indiriminde bulundu.

Bu firmalardan MVC İnşaat, Acerler İnşaat ve ACR Grup İnşaat ihale için tekliflerini elektronik ortamda sundu.

Saat 11.00'da başlayan ihale için sunulan teklifler, Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir'in başkanlığındaki ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinden görüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve gazetecilerin de sinevizyon üzerinden yansıtılan EKAP ekranından izlediği ihalede, söz konusu sıcak asfalt ve alt yapı yapım işi için MVC İnşaat 24 milyon 936 bin 716 lira,Acerler İnşaat 25 milyon 476 bin 94 lira ve ACR Grup İnşaat 24 milyon 632 bin 34 lira teklif verdi.

Firmaların verdikleri teklifler ve sundukları ihale belgeleri, komisyon tarafından incelenerek ihale sonuçlandırılacak.

Kaynak: Bültenler