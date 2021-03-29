Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine sınava hazırlık kitapları hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine sınava hazırlık kitapları hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrencilerine destek amacıyla soru bankası kitapları hazırlandı.

Kent merkezindeki ortaokul ve liseleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Savran, kitapları sınıflarda ziyaret ettiği öğrencilere dağıttı.

Savran, Nevşehir Anadolu Lisesinde kitap dağıtımının yapıldığı sınıflarda öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Savran, gazetecilere, hedeflerine ulaşabilmek için çaba harcayan öğrencilere destek amacıyla hazırladıkları sınava hazırlık kitaplarının, öğrencilerin ideallerine ulaşmalarına katkı sunmasını arzuladığını belirtti.

Kendisinin kitap dağıtımını gerçekleştirdiği okulun sıralarından mezun olduğunu ifade ederek, duygulandığını aktaran Savran, "Sınav öncesi belediye olarak bir plan yaptık. Öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere deneme sınavı hazırlamaya karar verdik. 2 bin 200 öğrencimize LGS, 2 bin 750 öğrencimize de üniversite sınavı hazırlık setleri dağıttık. Bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar dilerim. Umarım Nevşehir'imizin ismini her alanda duyururlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Biricik Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyesi tarafından sınava hazırlanan öğrencilere hazırlık kitabı dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:53:58. #1.14#
title