Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi
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Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi

10.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:50
Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi

Nevşehir Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V)'in Miraç'a çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Nevşehir Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V)'in Miraç'a çıktığı gece olan Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlara süt ikramında bulundu.

Miraç Kandili dolayısıyla Nevşehir İl Müftülüğü tarafından Bekdik Mahallesi'nde bulunan Kuba Cami ve Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Oğuzlar Gaznevi Camii'nde program düzenlendi. Kandil gecesine özel yapılan programın ve edilen duaların ardından cami çıkışında Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara süt ikramında bulunuldu. Vatandaşlar, Miraç Kandili gibi anlamlı bir günde yapılan ikram için Nevşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Feyiz ve bereketin arttığı mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili'nin tüm insanlığa sevgi, kardeşlik, mutluluk ve barış getirmesini dileyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Bu gecenin, Nevşehir'imiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslam aleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum" temennisinde bulundu. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi
Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi
Nevşehir Belediyesi tarafından kandil gecesi vatandaşlara süt ikramı edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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