Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yeni bir park daha yapılıyor.
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Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yeni bir park daha yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yeni bir park daha yapılıyor.
Bültenler - Haberler | Güncel

146. Sokak'taki çamlık alana yapılan park içerisinde çocuklar için oyun alanları gençler ve yetişkinler için ise spor, yürüyüş ve dinlenme alanları bulunacak.

Nevşehir'i Türkiye'nin en yeşil şehri yapma hedefiyle şehre ardı ardına yeni yaşam alanları kazandıran Nevşehir Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi'ne yeni bir park için yapım çalışmalarına başladı.

Vefa Küçük Caddesi alt tarafındaki 146. Sokak'ta yapılan park için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tam kapanma döneminde yoğun bir mesai harcıyor.

İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra basketbol sahasının bulunacağı parkın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

İçerisine çok sayıda süs bitkisi ve çiçekte dikilecek olan parkta ayrıca aydınlatma çalışması da yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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