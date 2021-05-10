Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi'ne yeni bir park daha yapılıyor.

146. Sokak'taki çamlık alana yapılan park içerisinde çocuklar için oyun alanları gençler ve yetişkinler için ise spor, yürüyüş ve dinlenme alanları bulunacak.