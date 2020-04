Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarını aç bırakmıyor Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarını aç bırakmıyor Belediye Başkanı Arı, " En fazla hayvansever belediyeyiz" Nevşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokakta bulunan hayvanların aç kalmaması için adeta seferberlik ilan etti.

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte sokakta bulunan hayvanların aç kalmaması için adeta seferberlik ilan etti.

Nevşehir'de başta sokak hayvanları olmak üzere Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Kasabasında bulunan sokak hayvanları her gün düzenli olarak besleniyor. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Kasabası ise korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte edilirken şehrin 20 farklı noktasına ise sokak hayvanları için besleme odakları yerleştirildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak biz en fazla kitap okunan, en fazla türkü söylenen ve en fazla hayvan sever belediyelerden bir tanesiyiz dedi. Belediye Başkanı Arı, "Bu manada şehrimize geldiğimizde ilk olarak kazandırdığımız bir hayvan kasabamız var. Şehrin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahibi hayvanlarımızı geçici bir süre alarak rehabilite ettikten sonra tekrar doğal ortama bıraktığımız bir hayvan kasabamız var. Beraberinde de şehrimizin farklı noktalarında 20 tane besleme odak noktamız var. Bunu biz şehrin farklı noktalarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları, açıkta kalmamaları ve beraberinde su ihtiyaçlarının giderilmesi için uzun süredir her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama zaten beraberinde biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi var. Bugün de hatta biz İçişleri Bakanlığımıza daha önce yaptığımız ve bugünlerde yaptığımız hayvan besleme odak noktalarımız ve hayvan kasabasında bulunan sokak hayvanlarına nasıl destek olduğumuzu, onlara mama bıraktığımızın görüntülerini ve fotoğraflarını göndermiştik. Biz hem İçişleri Bakanlığımızın genelgesine riayet hem sokak hayvanlarımıza merhametimiz, sevgimiz ve şefkatimizi ifade etmek amacıyla şehrin her noktasına oluşturduğumuz besleme odaklarına hayvanlarımıza her gün istinasız ve her gün onların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve özellikle mamalarını bırakıyoruz, sularını bırakıyoruz. ve şehrimizdeki insanlarımıza da şunu söylüyoruz. Sizin bölgenizde de besleme odaklarımız var. O besleme odaklarına sizde arzu ederseniz istediğiniz mamayı suyu bırakabilirsiniz" dedi.

Arı vatandaşlara da çağrıda bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sadece insanların değil sokak hayvanları için de sıkıntılı bir dönem olduğunu ifade ederek vatandaşlara da sizlerde besleme noktalarımıza yemek ve mama bırakabilirsiniz dedi. Arı, "Sadece insanların değil hayvanlarımızın da özellikle sokak hayvanlarımızın sıkıntılı olduğu bir dönem. İnsanlar dışarıya çıkamadığı için belki onların aç kalmasına vesile oluyor. Biz belediye olarak bunun önüne geçmek için biraz öncede ifade ettiğim gibi her türlü tedbiri alıyoruz ama sizin bölgenizde bulunan besleme odaklarımıza evinizde ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra arta kalan yemeklerinizi, mamalarınızı sizlerin de oraya bırakmasını istiyoruz. Sizlerin de bu merhamete, bu şefkate, bu sevaba ortak olmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA