Nevşehir Belediyesi sizi dinliyor

15.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:53

Nevşehir Belediyesi vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, Turkuaz Masa ve WhatsApp İhbar Hattı vatandaşların sorunlarını kısa süre içerisinde çözerken memnuniyet kazanmaya da devam ediyor. Vatandaş ve belediye birimleri arasında köprü olan hizmet kanallarına Nevşehirliler 153 numaralı telefon hattından, başkanlık binasındaki iletişim merkezlerinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerden ve mobil cihazlarında bulunan WhatsApp uygulamasından ulaşım sağlayabiliyor.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte vatandaşlarla arasındaki iletişimi güçlendirmek ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, bu çalışmaları ile vatandaşların takdirini topluyor.



Arı'nın talimatıyla ilk olarak Nevşehir Belediyesi'nin vatandaşla buluşan sesi olan 153 Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Önceden 2 vardiya şeklinde çalışan ve gece 22.00'da sonlanan hizmet, artık eklenen 3. vardiya ile 24 saat devam ediyor.



Alanında eğitimli ve uzman personellerin görev yaptığı Nevşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Birimi, vatandaşlardan gelen her türlü talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alarak hem vatandaşlara diledikleri belediye hizmeti hakkında bilgilendirme yapıyor hem de vatandaştan gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili müdürlüklere iletiyor.



Birim ayrıca müdürlüklerden alınan dönüşleri ve sonuçlanan işlemleri de vatandaşın kendisini arayarak bilgilenmesine katkı sağlıyor.



Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı Merkezinde, her işlemin mutlaka sonuçlandırılmasına ve beraberinde sonuçlar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesine büyük hassasiyet gösteriliyor.



Nevşehirliler, asfalttan alt yapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikayet ve önerilerini "Alo 153 Çağrı Merkezi" hattını arayarak iletebiliyor.



Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip 153 Çağrı Merkezi; "kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor.



"Whatsapp ihbar hattı devrede"



Nevşehir Belediyesi ayrıca vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması "WhatsApp" üzerinden bir de ihbar hattı oluşturdu.



Bu sistemde vatandaşlar belediyenin sorumluluk alanındaki sorunları tespit edip fotoğraf ve video gibi görsellerle destekleyerek 0537 850 50 50 numaralı hattan "WhatsApp" uygulaması aracılığıyla iletiyor.



WhatsApp İletişim Hattı ile vatandaşlardan gelen mesajları ilgili birimlere sevk eden görevli belediye personelleri, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için yapılan çalışmaları da yine uygulama üzerinden vatandaşlara bildiriyor.



"Turkuaz masa çözüm adresi oldu"



Nevşehir Belediyesi son olarak halkın sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla yeni bir birim olan 'Turkuaz Masa'yı kurarak hayata geçirdi.



Başkanlık binası girişinde faaliyet gösteren "Turkuaz Masa" belediye ile halkımız arasındaki iletişimi daha rahat ve sistemli bir şekilde sağlayabilmek, Nevşehir halkının istek, dilek ve şikayetlerini bilgisayar ortamında kayıt altına alarak ve takip etmek amacıyla kurulmuş bir birim.



Aynı zamanda gerçekleştirilen takibin olumlu-olumsuz dönüşlerini de bildiren Turkuaz Masa'ya vatandaşlar Nevşehir Belediyesi Başkanlık binasına gelerek, şahsen başvuru yapabildikleri gibi (0384 213 49 36) (0384 213 24 15) (0384 212 66 50) Numaralardan da görüşme sağlayabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA