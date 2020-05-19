Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı
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Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı

Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı Nevşehir Belediyesi 101.yıl coşkusuna sosyal medyada beğeni yağdı Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı kısa film sosyal medyadan büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı
19.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:40

Nevşehir Belediyesi paylaştı, beğeni yağdı

Nevşehir Belediyesi 101.yıl coşkusuna sosyal medyada beğeni yağdı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı kısa film sosyal medyadan büyük beğeni topladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 101.yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 101 gencin katılımı ile bisiklet korteji ile kutlandı. Nevşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda gençlerin evlerden çıkarak bisikletlerine binmesinin ardından korteje katılmasının ve ardından 101.yıl meşalesinin yakılmasının anlatıldığı video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni kazandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'de katıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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