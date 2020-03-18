Nevşehir Belediyesi'nin dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürüyor Nevşehir Belediyesi, koronavirüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehrin bir çok noktasında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürülüyor.

Koronavirüsü salgını kapsamında vatandaşları korumak adına âdete seferberlik ilan eden Nevşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri; kamu binalarının yanı sıra, öğrenci yurtları, özel halk otobüsleri, sağlık merkezleri, duraklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanları buharlı dezenfeksiyon makineleri ile düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce bugün, özel halk otobüsleri, TDK, Adliye, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Kadın Sığınma Evi, İl Müftülüğü, TSE, Cevher Dudayev Mahallesi PTT Şubesi, Sanayi PTT Şubesi, 2000 Evler Mahallesi PTT Şubesi, ana okulları, öğrenci yurtları, Umut Pınarı Rehabilitasyon Merkezi, sürücü kursları,112 Acil Çağrı Merkezi, Mobese, TOKİ PTT Şubesi, Endüstri Meslek Lisesi, Karayolları Müdürlüğü ve MEPAŞ Müdürlüğü binaları ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: Bültenler