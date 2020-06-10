Nevşehir Belediyesi nikah ve düğün salonu için geri sayım
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Nevşehir Belediyesi nikah ve düğün salonu için geri sayım

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı ve açık sosyal donatı alanları ile birlikte Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu'na dönüştürülen Pforzheim Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi nikah ve düğün salonu için geri sayım
10.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı ve açık sosyal donatı alanları ile birlikte Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu'na dönüştürülen Pforzheim Parkı'nda incelemelerde bulundu. Arı, parkın yenilenen yüzü ile hem gençlerin ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacağını hem de düğün ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yaparak; şehrin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Pforzheim Parkı içerisinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu'nda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Arı, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak bir yandan altyapı ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için şehrin birçok farklı noktasında çalışmalar gerçekleştirirken korona virüs salgının ardından gelecek güzel günler içinde park ve yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin farklı mahallelerdeki parklarda yenileme ve peyzaj çalışmaları yaptığını kaydeden Arı, Güzelyurt Mahallesi'ndeki Pforzheim Parkı'ndaki çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı.

Burada bir süre önce başlayan çalışma ile birlikte daha önce park içerisinde bulunan ve kafeterya olarak hizmet veren kapalı alanın Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu olarak dizayn edildiğini söyleyen Arı, Nevşehirli gençlerin uygun fiyatlarla mutlu günlerinin organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri modern bir görünüme kavuşan parkın, açık ve kapalı alanlarıyla da kentin en önemli sosyal donatı alanlarından biri olacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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