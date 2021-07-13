Nevşehir belediyesi'nden vektörle mücadele eğitimi
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Nevşehir belediyesi'nden vektörle mücadele eğitimi

Nevşehir belediyesi'nden vektörle mücadele eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediyelerinde görevli personellere Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi verildi.

Vektörle (hastalık etkeni taşıyan canlılar) mücadelede daha etkin ve bilimsel uygulamaların yapılıp güncelin öğrenilmesi, halk sağlığı ve çevre sağlığının daha iyi korunması amacıyla biyosidal ürün ve vektörle mücadele uygulamaları konusunda teknik ve uygulayıcı personelletre yönelik düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi ile Nevşehir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitime ilçe ve belde belediyeleri ile JAKEM'de görevli uygulayıcı personeller ile ekip sorumluları katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Cemal Gürsoy tarafından katılımcılara Biyosidal Yönetmeliği, Biyosidal Yöntemleri ve Zararlı Mücadele Yöntemleri ve Etiket-İlaç Uygulama Şekli ve Dozları, İlkyardım Eğitim ve Kişisel Koruyucu Donanımları ve Biyosidal İlaçlamada Kullanılan Ürünler konularında bilgiler verildi.

Eğitimin ardından önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan online sınavı başarıyla tamamlayan personellere Sağlık Bakanlığı onaylı 'Biyosidal Ürün Uygulayıcı' sertifikaları verilecek.

Kaynak: Bültenler

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