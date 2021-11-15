NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediyesi'nden Muhteşem Bir Konser Daha

Nevşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser serisi 20 Kasım 2021 Cumartesi günü İlyas Yalçıntaş ile devam edecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kültür ve Sanat' günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda sevilen müzik grubu 'Gece Yolcuları" ile başlayan ve 'Aşk Bu mu? " adlı tiyatro oyunu ile devam eden etkinlikler kapsamında bu kez "İncir" adlı şarkısıyla müzik dünyasına giren ve son dönemin en sevilen sanatçıları arasında yer alan İlyas Yalçıntaş Nevşehirliler ile buluşacak.

20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenecek olan konsere Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

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