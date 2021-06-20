Nevşehir Belediyesi'nden Duygulandıran "Babalar Günü" Klibi
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Nevşehir Belediyesi'nden Duygulandıran "Babalar Günü" Klibi

Nevşehir Belediyesi'nden Duygulandıran 'Babalar Günü' Klibi
Habermetre - Haberler | Toplum

20-06-2021 12: 34: 31 15Nevşehir Belediyesi, "Babalar Günü" dolayısıyla belediye çalışanlarının ve çocuklarının babalarını anlattığı bir klip yayınladı.

20-06-2021 12: 34: 31 15

Nevşehir Belediyesi, "Babalar Günü" dolayısıyla belediye çalışanlarının ve çocuklarının babalarını anlattığı bir klip yayınladı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

Belediyenin İtfaiye, Zabıta, Temizlik, Park ve Bahçeler, Fen İşleri gibi çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin yanı sıra çalışanların çocuklarının babalarını anlattığı klip belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan klipte çalışanlar ve çocuklarla beraber yer alan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da tüm babaların günlerini kutladı.

Aile kavramının değişmez iki temel direğinden birisi olan babalığın karşılıksız sevgi ve fedakarlığın bir simgesi olduğunu belirten Savran, "Her türlü fedakarlıkları ve varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, mutluluk ve güven kaynağımız olan babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden tüm merhum büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor, başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en derin saygı ve selamlarımla kutluyorum. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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