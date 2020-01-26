Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği

26.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:18

Nevşehir'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Nevşehir Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, Elazığ 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle orada bulunan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Nevşehir'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Nevşehir Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Arı, konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0384 213 12 20 numaralı telefonla iletişime geçebileceklerini aktardı.



Nevşehir Belediyesi tarafından depremin ardından Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile depremzedelere ulaştırılmak üzere hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının da desteği ile su, süt, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat ve çocuk kıyafetinden oluşan 9 yardım tırı gönderilmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA