Nevşehir Belediyesi'nde "Sosyal Denge Sözleşmesi" (SDS) imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir Belediyesi'nde "Sosyal Denge Sözleşmesi" (SDS) imzalandı

Bültenler - Haberler | Güncel
Nevşehir Belediyesi'nde

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, memurların ekonomik hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik imzaladıkları sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemine ait Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ve Nevşehir arasında imzalanan protokole Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan ile BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftci, BEM-BİR-SEN İl Temsilcisi Feridun Özdemir ve sendikanın belediye temsilcileri katıldı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun, "Tüm imkânlarını çalışan memurları için zorlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a sendikamız ve tüm çalışanlar adına teşekkür ediyorum. Bu sözleşme memurlarımıza hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Belediye Başkanı Savran ise; "Çalışanlarımızın daha mutlu ve motive olması adına önemli bir sözleşmeye imza attık. Nevşehir Belediyesi olarak, çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu sözleşme kardeşlerimizin emeklerine, gayretlerine karşılık yapılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title