Nevşehir Belediyesi'nde şoförlere trafik kuralları eğitimi verildi
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Nevşehir Belediyesi'nde şoförlere trafik kuralları eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesi'nde şoförlere trafik kuralları eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan şoförlere yönelik genel trafik kuralları eğitimi düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan şoförlere yönelik genel trafik kuralları eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince, belediye bünyesinde şoför olarak görev yapan 96 personele trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri konularında bilgiler verildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, programın ardından yaptığı konuşmada, personele yönelik eğitimlerin halka daha verimli hizmet sunulması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kamu araçlarını kullananların, trafikte her zaman diğer araç sürücülerine örnek olması gerektiğini vurgulayan Savran, "Kamu çalışanları olarak hepimizin işimizi sahiplenmesi ve hakkıyla yapması gerekiyor. Belediye personelimize kamu araçları emanet ediliyor. Her birinizin bu araçlara kendi araçlarınızdan daha titiz davranması gerekiyor. Çünkü bu araçların hepsi birer milli servet ve vatandaşların vergileriyle alınan kamu aracı. Bu konuda ben hepinize güveniyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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