Nevşehir Belediyesi'nde görevli şoförler için seminer düzenledi

Nevşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında düzenlenen eğitim semineri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seminere Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan şoförler katıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Memuru Mehmet Yıldırım ve özel bir sürücü kursunda eğitmen olan Cumhur Arslan tarafından verilen eğitimde katılımcılara; genel trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri, kamu araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, mevsim şartlarına göre araç kullanma ve trafik cezaları hakkında bilgiler verildi.

Seminerde bir konuşma yapan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu tür eğitim seminerlerinin halka daha verimli hizmet sunulması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kamu araçlarını kullanan çalışanlarının trafikte her zaman diğer araç sürücülerine örnek olması gerektiğini vurgulayan Savran, "Kamu çalışanları olarak hepimizin işimizi sahiplenmemiz ve hakkıyla yapmamız gerekiyor. Bu gün burada eğitim alan kıymetli belediye personellerimize kamu araçları emanet ediliyor. Dolayısıyla her birinizin bu araçlara kendi araçlarınızdan daha titiz davranması gerekiyor. Çünkü bun araçların hepsi birer milli servet ve vatandaşların vergileriyle alınan kamu aracı. Bu araçlara kendi aracınız gibi sahip çıkmak ve kullanmak hepinizin görevi. Bu bir vebaldir ve bu vebalden kurtulmak için işinizi iyi yapmanız ve aracınızı iyi bakmanız gerekir.Milletin emanetinden sorumlusunuz ve bu emaneti korumak boynunuzun borcu. Bu konuda ben hepinize güveniyorum. Bundan sonraki dönemde de özellikle trafik güvenliği ve kuralları konusunda da azami hassasiyet göstereceğinize inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler