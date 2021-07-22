Nevşehir Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Bugün Yapılacak

Nevşehir Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Bugün Yapılacak Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bugün saat 16. 00-19. 00 arasında vatandaşlarla bayramlaşacak.

Nevşehir Belediyesi'nde Bayramlaşma Programı Bugün Yapılacak

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bugün saat 16. 00-19. 00 arasında vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi'ndeki bayramlaşma programı ve Halk Günü bugün gerçekleştirilecek.

Belediye başkanlık binasındaki bayramlaşma programı 16. 00 ile 19. 00 saatleri arasında yapılacak.

Programda Savran, hem şehir dışından gelen hem de Nevşehir'de yaşayan vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kaynak: Habermetre