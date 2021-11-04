Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere meclis salonunda toplandı.

Plan Bütçe Komisyonu raporu ve 2022 yılı performans programının görüşüldüğü toplantıda yetkili sendika ile belediye bünyesindeki memurlar için sosyal denge tazminatı görüşmesi için Belediye Başkanı Mehmet Savran'a yetki verildi.

Memur kadro ihdası ve boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda Zabıta Müdürlüğüne ait gelir kalemleri görüşülerek karara bağlandı, imar plan tadilatına ilişkin görüşler alındı.

Toplantıya, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan da katıldı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

İran, Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da başlayacağını açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title