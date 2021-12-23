NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kış Boyunca Sürecek

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Kültür ve Sanat Günleri' kış ayları boyunca sürecek. Etkinlikler çerçevesinde konserlerden söyleşilere, tiyatrodan film gösterimlerine birçok etkinlik sanatseverler ile buluşacak.

Yaz aylarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra Nevşehir Belediyesi Kültür ve sanat etkinlikleri ile de şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kasım ayında başlatılan Kültür ve Sanat Günleri tam gaz devam ediyor.

Kısa sürede gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören etkinliklerle Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok önemli şair, yazar ve sanatçıyı Nevşehirlilerle buluşturan Nevşehir Belediyesi kış aylarında da bu etkinliklerine devam edecek.

İlk olarak 25 Aralık Cumartesi günü Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda son dönemin en çok beğenilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir'i konuk edecek olan Nevşehir Belediyesi 8 Ocak Cumartesi akşamı ise yine Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda Grup İmera ile müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Büyük ilgi gören tiyatro gösterimleri ise 22 Ocak Cumartesi akşamı 'Ahududu' adlı oyun ile sürecek.

Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler ve Ender Gülçiçek gibi ünlü isimlerin rol aldığı ödüllü tiyatro oyunu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek ve biletler 17 Ocak 2022 tarihinde 5 TL karşılığında satışa çıkacak.

Şubat ayına Mehmet Ercan'ın moderatörlüğünde Bahadır Yenişehirlioğlu'nun 'Kültür ve İrfan' adlı söyleşisi ile başlayacak olan Nevşehir Belediyesi, yoğun bir katılımın beklendiği bu programın ardından 'Yalan Dolan' adlı tiyatro oyununu konuk edecek.

Cengiz Küçükayvaz, Züleyha Karyağdı, Onur Şan ve Kamil Hilmi Erdem gibi oyuncuların rol aldığı oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

11 Mart 2022 tarihinde ise Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda Hayati İnanç ve Bekir Develi Nevşehirlilerle buluşacak.

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