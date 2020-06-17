Nevşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmıyor
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Nevşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmıyor

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Nevşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmıyor
17.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:13

Nevşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Belediye ekipleri, her gün kentin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Nevşehir Belediyesi, halkın yoğun kullandığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, gece gündüz toplum sağlığı için çalışıyor.

Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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