NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Türkiye'nin yayınevleri ve ünlü sanatçılarını Nevşehirliler ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapılarını 3 Aralık Cuma günü saat 14. 00'te açıyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışı 3 Aralık Cuma günü saat 14. 00'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu yanında bulunan açık otopark alanına kurulan etkinlik alanında düzenlenecek olan fuar 12 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek.

Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Türkiye'nin seçkin yayınevlerinin stantlarının yer aldığı fuar hafta içi ve hafta sonu akşam 21. 00'a kadar açık kalacak.

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