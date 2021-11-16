NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı 3 Aralık'ta Başlayacak

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Kitap Fuarı" 3-12 Aralık tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak. Festivale 80'den fazla yayınevi katılırken, onlarca yazar da okuyucularıyla buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 3 Aralık Cuma günü başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu arkasında bulunan alanda düzenlenecek etkinlikler 12 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Toplamda 80'nin üzerinde yayınevinin katılacağı etkinlikte, binlerce eser kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

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